GÂTEAU des ROIS aux PRALINES

Je profite de cette recette pour vous souhaiter une année 2021 la meilleure possible. Je vous embrasse, régine

Un gâteau léger et d’une jolie couleur rose grâce aux pralines…

Ce gâteau aux pralines pour le jour des Rois était courant au XVIIIème siècle. Les biscuits à la cuillère étaient alors remplacés par de la brioche ou même du pain rassis. La fève était souvent une vraie fève/légumineuse sèche. Ne pas oublier la couronne et pourquoi ne pas faire la couronne soi-même en jolis branchages comme au XVIIIème siècle ?

Par personne :

1 pomme ½ épluchées et coupées en petits morceaux

8 biscuits à la cuillère

10 pralines écrasées

1 fève

Cuire les pommes avec1 ½ c à s d’eau jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides et jusqu’à ce que l’eau soit complètement évaporée. Dans le fond d’un moule, répartir la moitié des pralines, recouvrir uniformément avec la moitié des pommes chaudes. Dessus placer 4 biscuits si besoin légèrement écrasés afin qu’ils recouvrent toute la surface. Placer la fève. Dessus répartir le reste des pralines, puis dessus répartir le reste des pommes et enfin les 4 biscuits restants légèrement écraser. Couvrir le moule et placer au frais. Démouler quelques instants avant de servir. Belle cuisine à tous, régine