Gâteau Surprise

Un gâteau qui utilise les restes de pain mais ne le dîtes à personne !

Un gâteau qui suivant les époques s’est appelé pain perdu ou pain doré, pudding au pain ou Charlotte !

Un gâteau à servir avec une crème pâtissière, une salade de fruits, des framboises, une sauce chocolat, une sauce aux fraises, etc.

*Pour un autre gout, il est souhaitable de cuire les pommes avant, cela change tout.

Par personne :

2 louches rases de pain rassis*

4 c à s de lait

1 c à s de sucre

1 œuf

Facultatif, 1 c à c de rhum ou cognac

1 ½ belles pommes épluchées

1 c à c de beurre

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé

Mettre le pain dans un saladier avec de l’eau (ou du lait) à hauteur et réserver. Couper les pommes en petits morceaux. Faire fondre le beurre dans une poêle. Hors du feu, mettre les pommes dans le beurre fondu puis mélanger les morceaux afin que les pommes soient totalement enrobées de graisse. Les cuire à feu doux jusqu’à ce qu’elles deviennent dorées et translucides. Si le pain est complètement ramolli, le sortir et le presser pour « l’essorer » ; sinon le laisser encore un peu dans le liquide. En prélever 2 louches, les placer dans un saladier, ajouter le lait, le sucre, l’œuf et l’alcool, mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. Graisser un moule, dans le fond, répartir 1/3 de la préparation avec le pain, dessus répartir la moitié des pommes, dessus répartir 1/3 des pommes, dessus répartir le reste des pommes et enfin finir en répartissant le reste de la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 25 min Th 7 (210°). Laisser refroidir dans le four puis démouler et servir.

