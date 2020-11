GAUFRES au CHOU pour l'HOMME de l'HIVER

GAUFRES au CHOU

Des gaufres au chou à déguster chaudes tièdes ou froides seules ou en compagnie de saucisse, de champignons, d’une sauce au Bleu, d’une salade verte bien aromatisée, etc.

Pour ceux qui n’ont pas d’appareil à gaufre, la pâte peut être utilisée pour faire des galettes.

*Détailler les feuilles de chou et prélever les plus tendres. Les laver puis les émincer très finement. Les placer dans une poêle sans chauffer. Saler, mélanger. Ajouter 2 c à s d'eau. Chauffer à feu doux, couvercler et cuire 5 min. Découvercler, cuire jusqu'à complète évaporation de l'eau. Prélever 2 louches de chou, les placer dans un saladier, verser le lait, mélanger et laisser refroidir.

Pour 12 gaufres :

300 g de farine

Sel

3 œufs battus

½ l de lait à T° ambiante au moins 30 min

2 c à s d’huile (si possible de noix)

2 louches de chou cuit*

de la matière grasse pour la cuisson

Dans un saladier, déposer la farine + sel et mélanger. Ajouter les œufs et l’huile et mélanger. Finir en incorporant petit à petit la préparation lait/chou refroidie*. Bien amalgamer en soulevant la pâte qui doit être épaisse comme une pâte à beignet. Si la pâte apparaît trop épaisse, ajouter un peu de lait. Laisser reposer au moins 20 min à T° ambiante. Chauffer l’appareil à gaufre et les réaliser selon le mode d’emploi de l’appareil.

Belle cuisine à tous, régine