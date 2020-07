Génoise aux framboises

Un gâteau qui peut se faire sans gluten. Il suffit alors de remplacer la farine de blé par de la farine de maïs.

Pour mélanger la pâte à génoise, prendre la « Maryse » (cuillère au bout caoutchouté) et soulever la pâte du fond vers le haut. La cuisson est pour un moule individuel, pour un moule familial cuire 35 à 40 min.

Le four doit être préchauffé pour la cuisson de toutes les préparations avec des blancs d’œuf montés en neige.

Pour couper la génoise facilement prendre un couteau à génoise ou un couteau à pain.

Par personne :

Pour la génoise, 1 œuf, 2 c à s de farine ou de maîzena, 3 c à c de sucre en poudre, 1 petite p de sel, Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé.

Pour la garniture par personne :

1 louche de framboises nettoyées, 1 c à s de crème fraîche, ½ feuille de gélatine. Pour le décor, 12 framboises.

La génoise. Préchauffer le four Th 6 (180°). Séparer le blanc du jaune de l’œuf. Dans un saladier, mélanger le jaune et le sucre jusqu’à obtenir une préparation mousseuse et volumineuse. Ajouter le sel et incorporer petit à petit la farine avec précaution. Monter le blanc en neige ferme et l’incorporer petit à petit avec délicatesse à la préparation. Graisse le moule, y verser la préparation et cuire 20 min. Laisser refroidir dans le four.

La garniture. Mixer ensemble les framboises et la crème fraîche et placer au frais. Partager la génoise dans sa hauteur en 3 morceaux. Napper un premier morceau de gâteau avec 1/3 de la préparation crème fraîche/framboises. Recouvrir avec le second morceau de génoise. Répartir 1/3 de la préparation. Recouvrir avec le dernier morceau de génoise. Répartir le reste de la préparation et placer au frais 20 min. Sur le dessus, avant de servir répartir les 12 framboises.

Belle cuisine à tous, Régine