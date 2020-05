Glaces et sorbets, avec la "crème" de la profession

Avec ces beaux jours qui sont arrivés en avance on des envies de glaces, des envies de sorbets. On va vous proposer des recettes qui ne vous laisseront pas de glace. Avec Isabelle Wagner, Chef Jésus et des invités prestigieux

Le sorbet, c’est vraiment facile à réaliser à la maison ! Voici d’ailleurs une recette de sorbet à la mangue sans sorbetière : donc plus d’excuses pour ne pas réaliser votre sorbet vous même ! Son petit goût à la mangue rend le sorbet très exotique et original. Suivez bien les indications de Chef Jésus sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Sorbet à la mangue sans sorbetière

Tout est dans le choix de la mangue. Le reste est un jeu d'enfant.

Sorbets à la mangue © Getty - The Washington Post/contributeur

Découvrez Holly-Stick à Bordeaux Caudéran

En 2018, Jérome Pauquet a commencé par l'achat et la revente de glaces, avec mon chariot de glaces ambulant, notamment à l'espace Darwin de Bordeaux. A l'été 2019, il a sauté le pas et ouvert son magasin de glaces qui lui sert également de laboratoire de production pour créer des recettes toujours plus gourmandes et innovantes. Dans une démarche responsable et environnementale. C'est pourquoi, il a lancé des glaces "Labio" : 100% bio du cornet sans gluten aux fruits de saison issus de l'agriculture biologique. Sa maison s'appelle "Holly Stick"

"je suis content car il y a pas mal de revendeurs glaciers à bordeaux ou sur la côte qui s'intéressent à ce produit" Jerome Pauquet de Holly-Stick à Bordeaux

Roland Manouvrier dans le Périgord noir à St Léon sur Vézère: Glaces et sorbets du Périgord

Roland Manouvrier est Maître artisan glacier. sa réputation n'est plus à faire mais le mieux est de lire sa profession de foi : « La passion de la gastronomie qui m’anime m’a conduit depuis une vingtaine d’années maintenant, à élaborer les meilleures crèmes glacées et sorbets pour enchanter vos papilles." et de l'écouter sur France Bleu

Sorbets divers © Getty - The Washington Post/contributeur

Régalez vous!