Gourmandise au Théâtre de la Cité à Toulouse

Toulouse, France

A Toulouse, 1 rue Pierre Baudis, près du boulevard Carnot, c’est l’adresse du Théâtre de la Cité. Tout au long de l’année un programme riche et varié pour les spectacles, et, tout au long de l’année des propositions riches et variées concernant aussi la gourmandise. C’est ce que nous allons voir avec notre guide, Stéphane Gil (directeur délégué de ce théâtre). Chose étonnante, Stéphane Gil nous accueille avec un caddie à la main!

La Ruche qui dit Oui au Théâtre de la Cité à Toulouse Copier

Stéphane Gil (Théâtre de la Cité) et Evelyne Vigot (la Ruche qui dit Oui) © Radio France - Emmanuelle Wiener

A Toulouse, le théâtre de la Cité pour se divertir, pour réfléchir, pour se rencontrer aussi, avec les différents rendez vous spectacles. Mais ce théâtre est aussi un lieu gourmand avec notamment les loges de la halle de la Cité. Nous y allons , avec notre guide Stéphane Gil. Nous avons quitté l'entrée du théâtre et nous avons emprunté l'escalier.

De loges en loges dans la halle de la Cité Copier

Kiki pour la loge "Terroir" au Théâtre de la Cité © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un théâtre plein de saveurs : le Théâtre de la cité , au cœur de Toulouse. Mais oui, dans ce théâtre on peut se poser pour partager de délicieuses bouchées (version tapas) , grâce notamment aux Halles de la Cité. Un superbe espace pour passer d’une loge à l’autre et choisir des sushis, des huîtres, du fromage, des charcuteries. Nous continuons la visite avec Stéphane Gil

Ludovic pour la loge Dinette et la loge Street Food Copier

Ludovic pour la loge Dinette et la loge Street Food au théâtre de la Cité © Radio France - Emmanuelle Wiener

Toulouse, le Théâtre de la Cité , un endroit pour voir des spectacles mais aussi pour un lieu pour savourer les préparations salées et sucrées de la halle. Rencontre avec des clients de cette halle ou les propositions gourmandes sont nombreuses.

Les halles de la Cité, rencontre avec des clients Copier

Le théâtre de la Cité, quartier Jean Jaurès à Toulouse. Désacraliser le théâtre, l’ouvrir à tous (spectateurs ou non), c’est le but de la halle qui accueille différente loges pour savourer des sushis, des fromages, des charcuteries. Mais un autre endroit à ouvert depuis peu : c’est le restaurant Chéri-Chéri. On y entre par le Théâtre ou par la rue Labéda. Tout une équipe est là pour vous chouchouter et vous servir les mets préparés par Eigly. C’est la cheffe cuisinière avec un sacré tempérament et un accent qui rappelle ses racines italiennes et brésiliennes. Emmanuelle, vous êtes toujours avec Stéphane Gil (directeur délégué du théâtre), il vient de vous présenter Eglee. C’est la cheffe cuisinière avec un sacré tempérament et un accent qui rappelle ses racines italiennes et brésiliennes.

Le restaurant Chéri Chéri avec la cheffe Eglee Copier

Ayzé et Eglee pour le restaurant Chéri Chéri © Radio France - Emmanuelle Wiener