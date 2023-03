Guide Michelin : le palmarès 2023 en Bourgogne

C'est l'un des temps fort de l'actualité de la gastronomie, le célèbre Guide Michelin décernait ce lundi ses étoiles aux chefs devant un parterre impressionnant de 1.500 invités à Strasbourg. Après Cognac, l'an passé, c'est donc la capitale alsacienne qui accueillait cette deuxième cérémonie décentralisée.

ⓘ Publicité

La Côte-d'Or était aussi représentée au cours de cette cérémonie puisque c'est Dominique Loiseau, du Relais Bernard Loiseau, qui a eu la lourde tâche de dévoiler les lauréats du prix Michelin du meilleur service.

Dominique Loiseau annonçant les lauréats du prix Michelin du meilleur service - Capture écran

Avant ce nouveau palmarès, en 2022, la Côte-d'Or comptait 16 établissements étoilés dont deux avec deux étoiles Michelin, l'Hostellerie du Chapeau Rouge à Dijon et le Relais Bernard Loiseau à Saulieu. En janvier dernier, deux restaurants ont également décroché un premier Bib, L'Evidence à Dijon et le So , situé également à Dijon.

Combien d'étoilés cette année en Côte-d'Or ?

Avec 44 nouveaux établissements étoilés dont 37 en région, le guide Michelin a distribué ses distinctions. Après trois prix, le palmarès des étoiles a été dévoilé au bout d'une heure. Les chefs avaient reçu une invitation 10 jours avant ce rendez-vous.

En Côte-d'Or, aucun restaurant ne décroche une nouvelle première étoile cette année. Pas de première étoile non plus en Sâone-et-Loire.

En revanche, en Saône-et-Loire, l'Amarrilys se hisse dans le TOP 100 des meilleurs restaurants de France en décrochant une deuxième étoile à Saint Rémy près de Chalon-sur-Saône.

Il n'y a pas de nouvelle distinction "3 étoiles" dans notre région. La maison Lameloise conserve toutes les siennes.

Plus d'informations à venir