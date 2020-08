Guinguette en bord de Garonne à Toulouse : Les jardins de l'Olympe

Un écrin fleuri et apaisant © Radio France - Alban Forlot

Partager une planche de gourmandises autour d'un verre et avec des groupes musicaux, c'est la première option des Jardins de l'Olympe. Entre amis ou en famille, dans des chaises posées dans le sable, sous les arbres, vous pouvez découvrir Gilles Pyotte et son équipe au restaurant "Les Jardins de l'Olympe". Un peu de musique lounge et on se détend. Autre option : s'installer dans la partie restaurant avec des grillades au feu de bois.

Ne pas confondre antipasti et tapas ! Dario, pizzaïolo italien.

Gilles et Dario

Un cadre idyllique en bord de Garonne

200 route de Blagnac, à Toulouse, les amateurs de bonnes pizzas ou de spécialités italiennes seront ravis de déguster la cuisine de Dario Pignatelli. Il tient un food truck le midi, et il est aux Jardins de l'Olympe le soir. De son côté Gilles Pyotte, sommelier de formation, a quitté les établissements gastronomiques pour rejoindre cette jolie aventure depuis 4 ans.

Un aperçu de la carte

Dans "La vie en Bleu", Alban Forlot est dans les cuisines du restaurant toulousain avec le micro de France Bleu Occitanie pour saliver... La ruche s'active en coulisses pour accueillir les clients et faire les préparations nécessaires. C'est une petite famille qui gravite dans cet endroit très verdoyant. Tout le monde se tutoie et malgré les masques, les sourires ne manquent pas.

La fraîcheur au bar

Laurent Gauthier est le gérant de ce lieu atypique en Occitanie. Il est préférable de réserver (05 61 57 02 86) car les Jardins de l'Olympe rencontrent un vrai succès été comme hiver. Tous les gestes barrières sont respectés et du gel hydroalcoolique est à votre disposition dès votre arrivée. Du lundi au dimanche, rendez-vous de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

Les jardins de l'Olympe sont aux 7 Deniers

Nous ne sommes pas Caouec, attention ! C'est Toulouse ici ! dit avec humour Gilles Pyotte

Gilles vous accueille avec le sourire

Pour contacter les Jardins de l'Olympe : contact@lesjardinsdelolympe.com