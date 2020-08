Haricots à la fondue d’oignons

Une fondue d’oignons pour adoucir et parfumer les haricots mais pas seulement… Cette fondue d’oignons est une base pour une soupe (ajouter de l’eau et du vermicelle), pour une crème (ajouter de la crème fraîche), pour un condiment (ajouter du vinaigre), pour garnir une tarte (ajouter 1 œuf + crème fraîche), etc. Les oignons cuits avec leur peau ont un gout différent et sont plus digestes. De plus point d'épluchage et ainsi ils ne font pas pleurer !

Par personne :

2 oignons moyens non épluchés

De l’eau

Sel et poivre

1 c à c de beurre ou d’huile

2 brins de persil finement ciselés

2 louches d haricots verts ou beurre effilés

Dans une casserole, mettre haricots et oignons avec de l’eau à hauteur et cuire à couvert à feu doux 25 min en surveillant qu’il y ait assez d’eau (sinon ajouter de l’eau chaude). Puis prélever les oignons, en extraire la pulpe, la mixer et la remettre à chauffer dans une autre casserole en y incorporant le sel, le poivre, le beurre et le persil. Egoutter les haricots et les servir avec la fondue.

Belle cuisine à tous, Régine