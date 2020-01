Hayuco, atelier de torréfaction de cafés de spécialité à Toulouse

Hayuco : et si on retrouvait le goût d’un bon café, loin des standards de la production industrielle ?

Toulouse, France

Toulouse, 197 avenue de Fronton : l’adresse d’Hayuco : un atelier de torréfaction de cafés de spécialité ! L'hayuco est un arbre qu'on utilise pour protéger les plantations de café. Cet atelier de torréfaction a été fondé en 2018, par Carlos Rodriguez et Karim Boukercha. Le grand-père de Carlos était caféiculteur en Colombie. “Cafés de spécialité” : 3 mots qui sont importants , Carlos et Karim vont avoir le temps de vous l’expliquer. Mais d’abord, nous mettons en marche, la machine à torréfier.

Carlos Rodriguez et Karim Boukercha pour Hayuco Coffee Roasters à Toulouse Copier

Le rituel du café avec Carlos Rodriguez © Radio France - Emmanuelle Wiener

Autour d’une tasse de café avec l'atelier de torréfaction Hayuco à Toulouse. Des cafés de spécialité qui respectent le travail des producteurs . C'est un choix et des convictions pour Carlos Rodriguez et Karim Boukercha. Revenons maintenant aux saveurs du café avec cette question simple : mais c’est quoi un bon café?

C'est quoi un bon café? Karim Boukercha et Carlos Rodriguez pour Hayuco Coffee Roasters Copier

Le café c’est toute une histoire : la grande et la petite. Confirmation et exemple avec Carlos.

Histoire de café avec Carlos Rodriguez pour Hayuco Coffee Roasters Copier

En créant leur atelier de torréfaction Hayuco à Toulouse, Carlos et Karim ont souhaité travailler dans le respect des consommateurs (ici à Toulouse) et dans le respect des producteurs (les caféiculteurs) qui travaillent dans leurs fermes en Colombie . Et pour mieux nous aider à comprendre l’univers du café , son histoire et le choix pour eux de torréfier des cafés de spécialité, ils proposent régulièrement des ateliers, dans leur local, avenue de Fronton. L’idée, c’est de tordre le cou à quelques idées reçues.

Les ateliers d'Hayuco Coffee Roasters Copier