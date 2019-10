Hervé Cournède Paysan bio à Cayriech dans le Tarn et Garonne

Un homme qui a le plus grand respect pour la terre qu’il cultive et les volailles qu’il élève. Blés anciens, prise de conscience écologique, engagement sur la qualité des produits qu’il propose sur les marchés: c’est un peu tout cela qui définit Hervé Cournède.

Cayriech, France

Paysan, éleveur, meunier et boulanger : Hervé Cournède est installé sur la ferme de Débès, dans le Tarn et Garonne à Cayriech. C'est une ferme familiale. Il est passé au bio à partir de l’année 2000. C’est au départ à la demande de sa clientèle qui avait envie de produits sains et respectueux de la nature. Aujourd’hui Hervé élève des volailles et cultive des céréales (Il a notamment des variétés de blés anciens). Dans le cadre de sa démarche écologique , il est arrivé à un maximum d’autonomie sur sa ferme.

Paysan engagé et passionné, Hervé Cournède à Cayriech dans le Tarn et Garonne

Sur la ferme de Debes à Cayriech dans le Tarn et Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un homme de convictions et de passion : Hervé Cournède est un défenseur de la nature, adepte du bien manger. Régulièrement sa passion pour son travail, l’amène à participer à des séances de recherches avec l’INRA de Rennes. (l’INRA c’est Institut national de la recherche agronomique) . A chaque fois, autour de la table : des paysans comme lui, mais aussi des boulangers, des chercheurs, des producteurs et des consommateurs). Quand il est sur sa ferme dans le Tarn et Garonne à Cayriech, il fait bien sur, beaucoup d'heures de travail mais ne s'ennuie jamais. Hervé Cournède cultive donc des céréales (parmi les blés anciens qu’il a en version bio, il y a du blé poulard). Il produit des huiles, de la farine et fait du pain. Et il a aussi son élevage de volailles.