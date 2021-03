Holocene, quand le terroir occitan s'invite dans la restauration rapide de qualité

Se lancer dans la restauration en ce moment ? Il faudrait être fou. Ou très motivé. C'est le cas de deux jeunes cuisiniers toulousains, qui ont ouvert virtuellement les portes d'Holocene le premier mars. Ce n'est pas un restaurant, mais une offre de pains gourmands - des sandwichs de qualité, salades, boissons et desserts maison. Un vent de fraîcheur dans un contexte orageux.

Julien Sanchez : « Avec Stéphane on a beaucoup voyagé, et la street food c'est quand même le meilleur moyen de découvrir un pays. Et au final [en France], il n'y a pas grand chose en terme d'offre, on est souvent déçus. On voulait vraiment se positionner là-dessus, sur du local, 100%, et gourmand, bien fait. »