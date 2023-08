Huiles d'olives du 06 : vos coups de coeur

Domaine Lessatini, La Trinité

Sur les collines surplombant Nice, ça fait maintenant 4 générations que le domaine oléicole accroît sa production. Aujourd'hui, ce sont près de 1200 oliviers (dont la moitié multi-centenaires) qui trônent entre la Trinité et Drap, soutenus en restanques (muret en pierres sèches soutenant une culture en terrasse). Au domaine Lessatini , on peut trouver l'olive de différentes façons : simple, pâte, huile, tapenade, confiture. Et la nouveauté, arrivée en été 2023 : le sel aux olives. Situé au 77 vieux chemin de Laghet à La Trinité, le Domaine est ouvert du lundi au vendredi 14h30 à 18h00, et le samedi de 10:00 à 12:00 ou sur rendez-vous.

Domaine du Piechal, Châteauneuf-Grasse

C'est l'un des plus jeunes des Alpes-Maritimes, et qui parallèlement connaît une notoriété grandissante. Cité par les auditeurs MAIS AUSSI par ses confrères, le Domaine du Piechal est tenu par Erwann et Annette Le Negrate depuis 2009. A l'époque, la parcelle était encore en friche et dépourvue d'oliviers. Aujourd'hui étendu sur 5 hectares, le domaine contient 1200 plants. Olives, huiles d'olive, pâtes d'olive et tapenades sont à retrouver en vente directe, au 1082 Chem. du Camp de Tende, 06740 Châteauneuf-Grasse.

L'huile d'olive fruité vert du Domaine du Piechal

Moulin Baussy, Spéracèdes

Situé en pays de Grasse, le Moulin Baussy a su se moderniser dès les années 90, avec un moulin moderne, remplaçant l'ancien qui datait des années 60 (à l'époque pourvu d'une meule et d'un pressoir). Transformée essentiellement en huile pour la vente au moulin, l'olive du domaine est à retrouver aussi sous plusieurs formes en magasin : Huiles D'olive, Tapenade, Anchoïade, Confitures, Miel, Biscuits, Bonbons, Savons, ou encore Bois D'olivier.

La visite du moulin (3 Rue du Bourboutel, 06530 Spéracèdes) est possible pendant la période de fabrication : de mi-novembre à mi-février ainsi que pendant la journée Portes Ouvertes des Moulins.