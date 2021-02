HUITRES en AMUSE-BOUCHE

Une autre manière de déguster les huitres, une manière idéale pour la Saint Valentin car « à ce qu’il paraît », les huitres seraient aphrodisiaques !

** Pour cette recette, les huitres peuvent être égouttées bien plus longtemps et d’ailleurs plus elles seront égouttées meilleures elles seront. Surtout ne pas jeter l’eau des huitres, elle servira pour cuire du riz ou des pâtes.

*Pour ouvrir les huitres facilement, un couteau à huitres à lame fine et une serviette éponge pour se protéger !

Par personne :

6 huitres

2 c à c de farine de blé noir

Poivre

Pour la friture de l’huile ou du beurre clarifié

1 c à c de jus de citron ou de vinaigre de cidre ou de vin blanc

1 rondelle de citron coupée en 6

Ouvrir les huitres*, les détacher de leur coquille, vider l’eau puis les laisser égoutter au moins 1 h**. Dans un saladier mettre la farine, poivrer et mélanger. Mélanger avec douceur les huitres avec cette préparation et réserver. Déposer le jus de citron dans une assiette creuse et réserver. Chauffer la matière grasse prévue pour la friture. Dès les premières bulles, sortir les huitres de la pâte et les plonger dans la friture ; faire dorer 3 à 4 secondes sur chaque face, les sortir et les déposer sur un linge ou papier absorbant. Puis, alors qu’elles sont encore chaudes, les placer ensemble dans l’assiette avec le jus de citron et bien les remuer afin que le citron enrobe chaque huitre. Les remettre en coquille. Servir chaudes ou tièdes ou froides. Belle cuisine à tous, régine