Il est temps de ressortir la raclette, le plat riche et convivial par excellence

Le froid est de retour, mais la raclette aussi, et ça, c’est une bonne nouvelle ! Elle figure toujours parmi nos plats préférés. La raclette se décline de mille et une façons et même en version sucrée ! France Bleu a sélectionné des recettes et vous donne des conseils pour réussir votre raclette.

La raclette : le plat par excellence pour l'hiver © Maxppp La soirée raclette, c'est le rendez-vous incontournable de l’hiver ! Entre amis ou en famille, c’est forcément le symbole d'un repas chaleureux et de moments mémorables. Et cerise sur le gâteau, la raclette est un plat réconfortant, facile et express ! ⓘ Publicité Et la fameuse raclette a bien évidemment sa journée mondiale puisqu’on la fête le 13 décembre, depuis maintenant 4 ans. Mais d’où vient ce plat que tout le monde aime tant ? Pour connaître son origine, il faut remonter dans le temps, à l’époque du Moyen-âge. On raconte que des bergers dans les Alpes suisses avaient pour habitude de se réunir autour d’un feu afin de partager leur repas. Un repas qui consistait à manger du pain accompagné de fromage et de vin. Un jour, voulant manger du fromage chaud, mais ne disposant pas d’ustensile, un de ces hommes a fait chauffer son fromage près du feu : c’est ainsi qu’est née la raclette, auparavant appelé “fromage rôti”. France Bleu vous propose d’ajouter une pointe d’originalité à votre raclette grâce à des légumes et des fromages originaux. Recette de raclette par Odile , une auditrice France Bleu. La raclette aux légumes.

Recette de raclette par Cécile Fourel , fromagère. Les fromages à privilégier.

Recette de raclette par nos trois experts , le fromager Alain Beldicot, le boucher Monsieur Edouard et la sommelière Clothilde Mengen. La raclette de A à Z. Nos conseils pour réussir parfaitement sa soirée raclette Privilégier le fromage d’un artisan fromager. Le goût n’en sera que meilleur. Pour une grosse soirée raclette, prendre au moins trois/quatre fromages différents. Privilégier, tout comme le fromage, la charcuterie chez un boucher. Vous pouvez aussi opter pour la version végétarienne : galette de légumes, steak végétal... La charcuterie peut être remplacée par de nombreux légumes : carottes, courgettes... Penser aussi aux pommes de terre, champignons, œufs... La raclette ça cale très vite, il est donc préférable de ne pas s’attarder sur l’entrée, ni le dessert. Il faut aussi penser à la boisson qui accompagnera la raclette : un bon vin rouge ou blanc et l’affaire est jouée. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !