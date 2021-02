Il y a soupe au chou et soupe au chou...la recette de velouté de romanesco de Yannick

Dans cette vidéo, Yannick vous explique comment cuisiner le chou romanesco, ce joli chou au goût singulier et en faire un plat élégant et parfumé : un velouté crémeux de chou romanesco et fève tonka.

Le chou fait partie des légumes stars de l'hiver. Blanc, rouge, vert, ses couleurs et formes sont variées.

Le chou romanesco de teinte vert tendre, a une forme pyramidale particulièrement décorative qui va être mise en valeur cette recette .

Les ingrédients de la recette de chou romanesco et tonka :

20 cl de fond de volaille

Un oignon ciselé

30 g de beurre

150 g de crème liquide

Une fève tonka

Sel et poivre

On se couchera moins bête : Le chou romanesco est une variété ancienne de chou-fleur originaire de Rome en Italie. Il est aussi appelé brocoli à pomme ou chou-fleur à tourelles.

Le velouté de chou romanesco et tonka : une recette crémeuse et parfumée

Pour découvrir d'autres recettes de Yannick :

Tous les lundis, Yannick est en direct sur France Bleu Cotentin et vous propose une nouvelle recette à retrouver en vidéo.

Toutes les vidéos de Yannick sur France Bleu Cotentin : Les recettes de Yannick

Sur Facebook : @AteliersdeYannick

Sur YouTube : Les Ateliers de Yannick