Ils créent une bière... aux moules de Charente-Maritime

La Rochelle, France

Mélanger du houblon, des épices... et des moules ! C'est l'idée un peu folle d'Arnaud Clavurier, le brasseur de La Rieuse, en Charente-Maritime. Il a décidé de créer une nouvelle boisson alcoolisée 100% locale, en partenariat avec les frères Durivaud, les mytiliculteurs des "Moules Brothers" à La Rochelle. Elle est en vente à partir de ce mardi, notamment dans les magasins fermiers de Charente-Maritime et les bars à bières de La Rochelle.

Pour arriver à ce résultat, le brasseur a récupéré 15 kilos de moules et les a cuites directement dans sa préparation pour créer un jus. Quelques jours avant la mise en vente de cette bière, les deux marins ont (enfin) pu la goûter. Et ils ne sont pas déçus.

La petite bouteille de bière blonde à peine décapsulée, Benoît Durivaud a déjà l'eau à la bouche. "Ça sent les mouettes !" rit-il. Son frère, François, porte son verre au visage pour en sentir le parfum. "Une odeur de fleurs se dégage."

Après avoir bu la première gorgée, les frères ont la même réaction. Un "wouah" commun. "C'est très très bon", s'étonne presque Benoît.

On aurait pu croire que c'était une tisane de la mer mais non, c'est fruité !

La "Moule Spirit" est la 8ème bière de la gamme "Single Shot" © Radio France - Marine Protais

De son côté, Arnaud Clavurier, le brasseur, est rassuré. "Pour qu'une bière soit bonne, il faut que ce soit fondu, harmonieux. Et là, je crois que c'est réussi."

Pour aboutir à cette boisson, il a réalisé un brassin "classique". Et à la fin du processus, il a fait cuire les moules dans la préparation pour en faire une bière "authentique" et surtout locale.

Une bière 100% locale

Tous les ingrédients proviennent de la Charente-Maritime, assure Arnaud Clavurier.

Les céréales ont poussé sur la commune de Vérines. Les salicornes viennent de La Couarde. Et les épices, le thym et le citron, de Sainte-Soulle.

Il aura fallu entre six et huit semaines de fermentation avant la mise en bouteille. Près de deux mois de patience pour les frères Durivaud qui avaient hâte de savoir s'ils retrouveraient le goût de leurs moules dans cette bière. "On a une longueur en bouche, un côté un peu sucré et astringent en même temps." Benoît n'a aucun doute, ce sont bien leurs mollusques.

Les deux mytiliculteurs se disent fiers d'avoir participé à ce "défi un peu fou". Et ils l'admettent, c'est aussi un moyen pour eux d'écouler leur stock.

Nos copains agriculteurs mettent leur orge dans des silos quand la récolte est faite. Nous, on met nos moules dans des bouteilles.

La fin de la saison des moules approche -d'ici la Toussaint- ce sera donc bientôt au tour des huîtres. Alors "pourquoi pas faire une bière aux huîtres ?" lance Benoît, souriant, avant de se resservir un fond de bière.