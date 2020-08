Improvisation aux framboises

Une recette toute simple mais absolument gouteuse !

Les framboises peuvent être remplacées par d’autres fruits de saison.

Pour que les fruits soient bien parfumés et bien sucrés, il est impératif qu’ils soient sortis du réfrigérateur au moins 2 heures avant de les déguster !

La consistance des yaourts de brebis ou de chèvre convient particulièrement pour cette recette.

Une recette à déguster en dessert, au gouter et même au petit déjeuner !

Par personne :

1 yaourt de brebis (ou chèvre)

1 c à c de miel

1 louche de framboises

Facultatif, 1 c à c de « Mesclou de sorcière l’Originale » ou de liqueur de framboises ou de sirop de framboises.

Dans un bol, mélanger le miel et le yaourt jusqu’à obtenir une préparation onctueuse et homogène et laisser reposer au frais au moins 15 min. Juste avant de servir, dessus répartir les framboises et arroser de Mesclou et servir.

Belle cuisine à tous, régine.