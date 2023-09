Indre : Le Chat Noir de Mâron à accueilli France Bleu Berry

Elodie la serveuse et Jean-François Leblanc le gérant du Chat Noir à Mâron.

C'est comme le Ying et le Yang. C'était écrit, Jean-François Leblanc devait devenir le gérant du Chat Noir.

Après avoir récupéré le restaurant dans un état qui laissait à désirer, la commune a remis de l'ordre et surtout un joli coup de peinture dans l'établissement et posté une annonce via la C.C.I pour proposer une gérance.

La candidature de Jean-François a été retenue et depuis le 16 août les clients reviennent et même les services qui avaient disparu tels que le dépôt de pain et de viennoiserie sont de retour.

Jean-François est originaire de la Haute-Vienne, d'où il a depuis toujours, tenu des hôtels, des restaurants mais aussi une discothèque.

Côté restauration, tous les mardis la tête de veau est proposée. Les autres jours de la semaine, les plats changent quotidiennement en plus du buffet pour les entrées au milieu du restaurant.

Café crème et croissants

Le petit déjeuner au Chat Noir. - Maxime Daniel

Au chat noir il est possible de prendre son petit déjeuner. Ce groupe de collègues espagnols est venu pour 10 h prendre un bon café avec des viennoiseries.

Ils sont là pour trois mois pour un projet photovoltaïque sur la commune de Mâron.

Le Chat Noir est ouvert du mardi au samedi, de 6 h 30 à 22 h, et le dimanche, de 6 h 30 à 16 h,