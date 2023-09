Indre : Le restaurant "Les Saisons Gourmandes" de Saint-Pierre-de-Jard à l'honneur

Entre Reuilly et Vatan, proche de la frontière du Cher, le Village de Saint-Pierre-de-Jard s'élève depuis le XIIème siècle. Entourée de maison, le cœur de l'église du XIème siècle trône au centre du bourg.

ⓘ Publicité

Guy Riolet (à gauche sur la photo), ancien maire, membre de l'association des maisons paysannes de France est propriétaire de l'une d'entre elles et ne se fait pas prier pour partager ses connaissances sur l'histoire et le patrimoine de la commune..

Il est Divin

Il est Divin car c'est un habitant de Diou (36). Jérémie Chipault, éleveur et producteur à la ferme de Diou, est un exploitant en lactation. Il compte 250 chèvres qui lui permettent la productions de deux fromages A.O.P. Le Selles-sur-Cher et le Valençay.

Les fromages de la ferme de Diou. - Maxime Daniel

Après 11 jours d'affinage, le Selles-sur-Cher, à droite sur la photo, est juste crémeux à point sous la croûte comme il doit être. Délicieux.

Œuf mollet, crémeux d’artichauts et lentilles, écume de vin rouge au romarin

Une entrée de la carte du restaurant Les Saisons Gourmandes. - Maxime Daniel

Cuit 5 minutes et 30 secondes, pas une une de plus, l'œuf mollet est un incontournable de la carte d'Alain Lavaud, le chef. Servi à une température précise, entre tiède et chaude, l'alliance des saveurs vous garantie une expérience culinaire de haute gastronomie.

Alain et Brigitte Lavaud se sont tous deux installés à Saint-Pierre-de-Jard en 2002 pour monter le restaurant Les Saisons Gourmandes après avoir fait pendant des années des saisons à Méribel et l'Alpes d'Huez.

Très actifs dans la restauration régionale, ils préparent actuellement l'Automne gourmand en Centre-Val de Loire qui démarre ce 2 octobre jusqu'au 29 octobre.