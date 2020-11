Insolite : Dans le Tarn, on fait du thé !

Aujourd'hui j'ai 400 pieds, 400 théiers. La sécheresse de l'air est parfois un frein, mais pas besoin d'être dans un climat tropical pour faire pousser du thé. Alain.

Au coeur de la forêt‑jardin de l'Écohameau de Barthès (81), Alain Guerder et Sylvette Henderyckx ont commencé une expérimentation en 2016 pour tester la terre tarnaise. Le thé se cultive désormais dans des "jardins" mais il faut 3 à 5 ans pour être récolté. A terme la vente se fera du producteur au consommateur. C'est une plante qui supporte bien le froid et jusqu'à présent la main d'oeuvre était trop chère en Europe. Les temps changent et d'ici quelques années, on pourra certainement se faire une tasse de thé de chez nous. Le Fraysse est une commune à l'Est d'Albi qui permet cette aventure originale. Dans la Vie en Bleu avec Alban Forlot, sur France Bleu Occitanie, gros plan sur cette culture d'ailleurs que nous sommes fiers d'avoir ici.

L'interview Copier

Vous aussi, vous pouvez "adop'thé". Pour parrainer un plant, contactez Les Jardins de Thé en Albigeois : 07 82 33 04 03. edaa@ecohameau.org Un cadeau original, écologique, utile, pour soi, pour un ami… vous pouvez participer à l'aventure de la première plantation européenne de théier en agroforesterie.