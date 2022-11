Insrivez-vous pour la 3e édition du concours de cuisine le Trophée des Léopards

Appel à candidatures : en mars et mai 2023, la troisième édition du Trophée des Léopards récompensera les meilleurs cuisiniers dans trois catégories : les amateurs, les apprenants et les professionnels.

En mai 2023, amateurs, apprenants et professionnels de la France entière vont se mesurer devant un jury de chefs prestigieux présidé par Stéphane Carbone, des restaurants Stéphane Carbone à Caen et l’Espérance à Hérouville-Saint-Clair. Pour décrocher le trophée, chaque catégorie préparera un repas autour du Livarot, fromage d'excellence de Normandie.

Le concours culinaire est organisé par la société d’organisation d’événements gastronomiques Marie Sauce Conseil avec le soutien de la Région Normandie et de nombreux partenaires.

Une première épreuve réservée aux amateurs normands aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à Domfront-en-Poiraie, dans l'Orne. Les meilleurs d’entre eux rejoindront la finale nationale qui se tiendra le mercredi 31 mai au cœur de l’Abbaye aux Dames, à Caen. Le jeudi 1er juin, deux autres finales nationales désigneront les lauréats des catégories professionnels et apprenants. Parallèlement, Le Marché des Léopards, village de producteurs normands prendra place dans les jardins de l’Abbaye aux Dames.

Inscrivez-vous dès maintenant pour le concours de cuisine

Sélection amateurs normands : tous les amateurs résidant en Normandie peuvent participer à ce concours. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2022. Les dossiers retenus rejoindront la sélection amateurs normands du 29 mars 2023 à Domfront en Poiraie. Finales Nationales Les candidats amateurs résidant en dehors de la Région Normandie, les candidats professionnels et les candidats apprenants peuvent solliciter leur dossier d’inscription dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2022. Les dossiers retenus rejoindront les Finales Nationales des 31 mai et 1er juin 2023 à Caen, dans les murs de l’Abbaye aux Dames.

Pour solliciter un dossier d’inscription par courriel à sauce.marie@gmail.com ou inscription en ligne sur le site du trophée des Léopards

Pour plus d’informations : www.trophee-des-leopards.com