Isabelle Schillig naturopathe et coach culinaire

Isabelle Schillig coach culinaire et naturopathe à Uriage et Grenoble.

Les axes pour aider l’organisme à se nettoyer en naturopathie :

- Alimentation : Petit Déjeuner des rois le matin avec des protéines pour ne pas avoir de craquage de sucre dans la journée / monodiete ou Soupe Detox le soir pour permettre à l’orgnanisme de nettoyer le surplus des fêtes (sucre et gras et souvent plus d’alcool)

- Transpirer pour éliminer : sport et sauna

- Boire un peu plus entre les repas ou faire des infusions d’ortie, de queue de cerises ou du thé vert.

Vous avez également la soupe détox, on peut arriver à se faire plaisir avec une bonne soupe à l’ail poireaux , carottes, oignons, cumin et clou de girofle.

Enfin vous avez la monodiète

La monodiète permet de nettoyer l’organisme de ses toxines et d’alléger la digestion sur une base régulière sans ressentir pour autant des frustrations. Elle est bien plus facile à faire qu’un jeune ponctuelle et a l’avantage de ne pas générer de crise curative (fatigue, maux de tête, asthénie, éruption cutanée…)