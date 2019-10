Dans le Gers, à Castet-Arrouy, Jacques Carayon a 60 hectares de noisetiers. Une partie de sa production est transformée de manière artisanale, en noisettes grillées, noisettes au piment d'Espelette et aussi en huile et farine.

Jacques Carayon, producteur et transformateur de noisettes dans le Gers, à Castet- Arrouy

Noisettes, huile et farine chez Martine et Jacques Carayon à Castet-Arrouy

Castet-Arrouy, France

Quand il ne s'occupe pas de ses noisetiers, Jacques Carayon est auteur de pièces de théâtre car pur lui l'écriture est une passion. Sinon lorsqu'il transforme en ses noisettes en huile, en farine il est aidé par son épouse, Martine. Une production artisanale qui a permis à Jacques Carayon de se lancer un nouveau défi il y a quelques années. uinée en huile et farine. Pour cela il a installé un atelier sur sa ferme.

Jacques Carayon et ses 60 hectares de noisetiers à Castet-Arrouy dans le Gers Copier

Martine et Jacques Carayon sur leur noiseraie à Castet-Arrouy © Radio France - Emmanuelle Wiener

Farine de noisettes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Quand il ne s'occupe pas de ses noisetiers, Jacques Carayon est auteur de pièces de théâtre car pur lui l'écriture est une passion. Sinon lorsqu'il transforme en ses noisettes en huile, en farine il est aidé par son épouse, Martine. Une production artisanale qui a permis à Jacques Carayon de se lancer un nouveau défi il y a quelques années. Sur chaque paquet de farine de noisettes vous trouvez de délicieuses recettes comme les petits gâteaux craquants ou le foie gras pané.

Production artisanale d'huile et de farine de noisettes pour Jacques Carayon à Castet-Arrouy Copier

Agriculteur, producteur et transformateur de noisettes, c'est donc le métier de Jacques Carayon. Mais cet ex rugbyman est aussi acteur auteur de pièces de théâtre humoristiques, car l'écriture est une passion et une raison d'être.