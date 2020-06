Jambon braisé aux framboises

Du bon jambon cuit appelé aussi jambon de Paris ou encore jambon blanc pour une recette toute simple car jambon et framboises font un duo formidable.

Une recette à accompagner de tagliatelles de concombre recouvertes d’un filet de vinaigre. Le jambon cuit doit être choisi dans la cuisse et non dans l’épaule et si possible acheté chez un artisan boucher ou charcutier car maintenant la plupart les prépare sans additif.

Du jambon préparé avec des framboises mais aussi avec des cerises, des myrtilles ou des poires, tout dépend de la saison !

Par personne :

½ tranche épaisse (1/2 cm) de jambon blanc

½ c à c de beurre ou d’huile

10 framboises

½ c à c de vinaigre

Ecraser 8 framboises. Couper le jambon en petits rectangles. Chauffer la matière grasse et faire dorer le jambon. Ajouter les framboises écrasées + 1 c à s d’eau et cuire 3 à 4 min. Ajouter le vinaigre et cuire encore 1 min. A déguster chaud ou froid. Décorer avec les framboises restantes avant de servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine