Japon, Irlande, Écosse : le tour du monde des Whiskies

Le whisky est une boisson d'exception aux variations aussi riches que celles du vin. On en découvre quelques subtilités et particularités régionales.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à une boisson d'exception : le whisky. Son invité est Patrick Mahé, rédacteur en chef des numéros hors-séries de Paris Match et auteur de "Whisky Collector" aux éditions Gründ. Tout au long de l'émission, il nous aide à y voir plus clair parmi les différents whiskies.

Avant toute chose, si on parle ici de produits d'exception, il va sans dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Comment différencier les whisky ?

Au micro de Sidonie Bonnec, Patrick Mahé nous aide à nous y retrouver parmi les différents whiskies produits aux quatre coins du monde.

Le whisky irlandais profite d'une recette un peu différente de ses concurrents. Il est distillé trois fois au lieu de deux. En conséquence, le whisky irlandais est un alcool plus suave que ses homologues venus d'autres pays.

Le whisky écossais, en particulier celui des Highlands au Nord, est lui plus subtil et plus raffiné. Ces recettes donnent des produits robustes et affirmés.

Popularisé par le film Lost In Translation de Sofia Coppola, le whisky japonais se distingue des autres whiskies par un taux d'alcool beaucoup plus élevé. Quand le standard des whiskies européen fixe le taux d'alcool à 40°, les whisky japonais sont rarement en-dessous de la barre des 50° d'alcool.

Le Japon, terre de whisky

Le whisky japonais existe depuis plus d'un siècle. En 1918, Masataka Taketsuru part étudier à l'université de Glasgow en Écosse les secrets de la fabrication du whisky. À son retour au Japon, il participe à la création des premières distilleries de whisky japonais, notamment pour des marques comme Suntory ou Nikka.

La firme japonaise Suntory a rendu hommage aux Rolling Stones. En 2012, elle commercialise cent cinquante bouteilles de whisky en édition limitée à l'occasion du cinquantième anniversaire du groupe. Le flacon reprend l'image iconique de la bouche et la langue qui sont aujourd'hui le logo des Rolling Stones.

Les bouteilles, vendues autour de six mille euros lors de leur lancement, s'échangent désormais entre collectionneurs pour quelque soixante-cinq mille euros.

Le whisky le plus cher

Soixante-cinq mille euros pour une bouteille de whisky, c'est une somme. Mais c'est loin d'être le whisky le plus cher qu'on puisse trouver.

En 2019 à Edimbourg, une bouteille de whisky a été vendue un million-sept-cents-mille euros. Ici, il n'est pas question de le boire. La logique est plutôt celle du marché de l'Art et la spéculation va bon train.