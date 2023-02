"Je suis un peu secoué" : le chef havrais Jean-Luc Tartarin déçu d'avoir perdu sa deuxième étoile Michelin

Derrière ses lunettes, le chef havrais Jean-Luc Tartarin ne semble pas avoir mauvaise mine ce mardi. Et pourtant il l'avoue lui-même "Déçu (...), je prends acte de la décision. Je suis un peu secoué c'est tout. Je n'en ai pas l'air mais je suis secoué", réagit sur France Bleu Normandie le chef havrais de 57 ans. Son restaurant Jean Luc Tartarin avenue Foch au Havre a perdu sa deuxième étoile au guide Michelin .

"J'attends d'avoir les explications"

Le millésime 2023 du guide Michelin ne sortira que lundi 6 mars prochain. Mais déjà on sait que cinq restaurants ont été rétrogradés. "Autant l'année dernière à la sortie du guide, je n'étais pas trop serein. L'après covid a été compliquée pour moi, pour mes équipes. Après sept mois d'arrêt, c'était difficile de retrouver une cohésion dans la maison. Autant cette année j'étais un peu plus serein mais voilà je prends acte de cette décision", explique le chef havrais.

Jean-Luc Tartarin tenait cette deuxième étoile depuis 2012. "Je suis dans ma maison tous les jours, je suis là à tous les services. Je suis à même de voir si ma maison ne fonctionne pas correctement, là je peux le dire haut et fort, tout ce qui est sorti de la cuisine, il n'y a rien qui laissait présager ce qui m'arrive aujourd'hui", renchérit-il.

Il a été notifié de cette décision ce lundi en début d'après-midi. " J'ai eu le directeur au téléphone qui m'a informé de ça. J'ai posé la question pour savoir ce qu'il s'est passé. Il m'a dit que je verrai ça avec les inspecteurs dans une quinzaine de jours", complète le chef havrais.

Une étoile Michelin, quatre toques au Gault et Millau et une reconnaissance internationale

"J'aurais dix ans de moins, je vous dirais que je mets les bouchées triples pour récupérer. Là je vais continuer à faire mon travail comme je le fais là. Là je veux juste savoir ce que l'on me reproche. Il est trop tôt pour que moi j'envisage quelque chose. J'ai besoin de trouver de la sérénité, de discuter avec mes équipes", conclut le chef havrais.

La cuisine de Jean-Luc Tartarin a été récompensée de nombreuses fois, ses quatre toques au Gault et Millau et plus récemment en novembre dernier. L'application gastronomique La Liste l'a répertorié dans les 1000 restaurants du monde, à la 360e place avec une note de 92.5/100. C'est le seul restaurant normand dans cette liste.