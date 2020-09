Jérémy le toulousain du Meilleur Pâtissier d'M6

C'est en faisant un gâteau pour ma maman que j'ai eu le déclic. Jérémy.

L'interview de Jérémy Copier

Au micro d'Alban Forlot à 9h10, Jérémy est notre invité star. Le mercredi soir vous le voyez désormais sur M6 dans l'émission "Le meilleur pâtissier".

Jérémy en action - Marie ETCHGOYEN / M6

Le portrait de notre candidat toulousain

Fan de culturisme et de tatouages, Jérémy a une hygiène de vie irréprochable. Entre 2 séances d’entraînements, il pâtisse avec sérieux et application depuis 4 ans. Après s’être initié à la confection d’une tarte aux fraises pour l’anniversaire de sa maman, Jérémy s’est lancé dans des défis pâtissiers de plus en plus complexes. Ancien espoir du stade Toulousain, il a dû renoncer à une carrière professionnelle dans le rugby suite à une blessure. Très blagueur, Jérémy saura sans nul doute mettre une bonne ambiance sous la tente !

gâteau de Jérémy - Marie ETCHEGOYEN / M6

L'émission des gourmands

Le Meilleur Pâtissier est de retour pour une 9e saison très prometteuse ! Mercotte, Julia Vignali et l’aveyronnais Cyril Lignac, réservent de nombreuses surprises et de nouveaux challenges aux 14 pâtissiers amateurs qui vont vivre l’aventure la plus folle de leur vie en pénétrant dans le temple de la gourmandise… Ils devront faire preuve d’inventivité pour relever “le défi de Cyril”, montrer toute leur rigueur lors des épreuves techniques de Mercotte et seront également jugés par les plus grands noms de la pâtisserie lors de l’épreuve créative. À l’issue de plusieurs semaines de concours, le plus talentueux d’entre eux décrochera le titre de Meilleur Pâtissier 2020.

Bonne humeur sur le plateau - Marie ETCHEGOYEN / M6

Un engouement croissant des Français pour la pâtisserie ces derniers mois ! Disposant de plus de temps, les Français ont mis la main à la pâte depuis la période de confinement. Une récente étude, publiée par Santé publique France est venue confirmer la tendance : les foyers français ont redécouvert le plaisir de cuisiner à la maison. La pâtisserie est ainsi devenue une activité quotidienne. Plusieurs chefs ont proposé de suivre leurs ateliers de pâtisserie en direct sur leurs réseaux sociaux (dont Cyril Lignac qui a d’ailleurs été l’un des précurseurs de cette tendance). Les passionnés de pâtisserie se sont donnés à fond, les débutants ont réalisé des expériences et les enfants s’y sont mis eux aussi… De cette période singulière sont nées de nouvelles vocations et il est vrai que pâtisser réunit plusieurs bienfaits : se créer sa propre bulle, avoir un moment à soi, profiter de l’instant présent, se concentrer sur une tâche, replonger en enfance, réaliser quelque chose que l’on partage ensuite avec ses proches.