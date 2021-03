Près de Toulouse, il régale les papilles des clients qui font le déplacement jusqu'à Montrabé pour savourer une pause gourmande et raffinée. Jérémy Morin, une étoile au Guide Michelin, répond présent pour offrir des repas aux étudiants. Un challenge au Connexion avec RodNRoll.

Jérémy Morin chef étoilé et solidaire de l'Aparté

L'Aparté propose désormais une épicerie fine. C'est là que se déroule la vente à emporter. Les fournisseurs de l'Aveyron notamment continuent de travailler avec le chef de Haute-Garonne. Jérémy Morin est l'invité de France Bleu Occitanie jeudi 25 mars à 10h dans La Vie Gourmande.

A Pâques, la vente à emporter se fera également le dimanche et un ticket d'or se cachera dans les poches. Des gros œufs en chocolat seront à gagner. Concours aussi sur les réseaux sociaux du restaurant de Montrabé (31) pour déterminer vos plus belles photos de dressage de table.

Le plats gourmands à emporter © Radio France - Alban Forlot

Une quinzaine d'employés travaillent toujours avec moi pendant cette crise. Jérémy Morin.

Se sentant soutenu pendant cette période, Jérémy Morin tend la main aux étudiants en difficulté en leur offrant 530 repas (entrée, plat, dessert).

La solidarité des chefs toulousains

Du 22 au 28 mars, 1200 repas cuisinés par les meilleurs chefs du pays toulousain sont offerts aux étudiants des campus Toulousains. Le Connexion Live et La maison, à l'initiative du projet accueillent les étudiants pour une distribution "à emporter" joyeuse et sous le signe des règles sanitaires. C'est grâce au blogueur toulousain Rod'n'roll que ce projet a pris une si belle ampleur : Le rocher de la Vierge, les Planeurs, la Croisée des Saveurs, Tonton Michel, Nicolas Thomas (La Promenade), Le Mange Monde, Solides, le Bibent, des Bouchons, Hamid Miss (La Pente Douce). Yannick Delpech et Les pieds sous la Table font le pain.

Bar Connexion Live à Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Pour une fois c'est un concert ... de gamelles au Connexion. RodNRoll

Avant de proposer un #TakeAwayChallenge autour de l'oeuf mayonnaise la semaine prochaine, Rodolphe Lafarge (RodNRoll), célèbre blogueur toulousain et influenceur sur Instagram, apporte du plaisir aux étudiants en leur faisant changer d'air. Il y a du contact humain. Que la précarité soit financière ou morale, il veut donner un peu de bonheur aux étudiants.

Pour les chefs aussi, c'est un réel plaisir de venir cuisiner au Connexion. France Bleu Occitanie dit bravo à tous les acteurs de cette belle initiative au cœur de Toulouse. Chaque jour à 10h, c'est la Vie Gourmande sur France Bleu Occitanie (91.8 fm à Toulouse).