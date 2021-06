JEU - Gagnez votre coffret gourmand de la Maison Verdier

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre coffret gourmand de la Maison Verdier. Jouez au jeu "Les petits baigneurs" sur France Bleu Béarn pendant les vacances d'été !

Gagnez votre coffret gourmand de la Maison Verdier. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits baigneurs" tout l'été. Pendant ces vacances d'été, France Bleu Béarn vous offre des moments de partage et d'émerveillement en famille.

La Maison Verdier, 3 générations de passionnés

Depuis 76 ans et 3 générations de maîtres chocolatiers, la Maison Verdier représente les couleurs du Béarn en enchantant les plus gourmands. Des confiseries aux chocolats en passant par les Raisins Dorés, c'est un savoir-faire artisanal unique et une culture du goût authentique qui se retrouve dans chaque création.

Une distribution au plus près de chez vous

Que ce soit dans l’atelier-boutique de la Maison Verdier situé à Serres-Castet ou chez les nombreux revendeurs des produits de la Maison Verdier, il vous sera difficile de choisir tant le plaisir gustatif est offert par chaque produit.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur maison-verdier.com