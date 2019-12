JEU - Gagnez votre jambon de Bayonne

Gagnez votre jambon de Bayonne entier certifié, salé au sel de Salies-de-Béarn, de plus de 6 kilos. Ecoutez France Bleu Béarn, jouez aux petits lutins jusqu'au dimanche 5 janvier. Du lundi au vendredi à 8h20, 9h50, 10h50, de 11h à midi, à 17h30, 18h10. Mais aussi le week-end, à 8h50, 9h50 et de 11h à midi. Bonne chance !

Le Jambon de Bayonne est produit selon des méthodes ancestrales. Il est exclusivement issu de porcs nés et élevés dans le Sud-Ouest de la France. Le sel de source de Salies-de-Béarn est traditionnellement utilisé pour la salaison du Jambon de Bayonne. Le bassin de l’Adour, entre Océan Atlantique et montagnes des Pyrénées, est la zone exclusive de salaison et d’affinage. Le Jambon de Bayonne bénéficie pour son affinage de conditions naturelles exceptionnelles sous l’effet du foehn, le vend chaud et sec du sud. Ce climat particulier lui confère son moelleux si caractéristique.

L’élaboration du jambon de Bayonne repose sur des principes traditionnels de fabrication exprimant le savoir-faire des salaisonniers. Les jambons sont frottés et massés avec du sel de Salies-de-Béarn. Puis, les jambons sont ensuite disposés dans des salles climatisées à basse température. Ensuite, le jambon est placé dans des séchoirs où la température plus chaude permet au jambon de développer ses arômes et son moelleux. Les jambons sont recouverts d’un mélange de graisse de porc et de farine de riz sur les parties maigres afin de limiter la dessiccation et ainsi éviter le croûtage. Vient ensuite, l’affinage, la phase finale de maturation qui permet aux jambons de développer tous leur arôme. Au terme d’une période de fabrication qui aura duré au minimum 9 mois, les jambons sont soumis au nez de spécialistes. L'ultime étape est le marquage, qui consiste à brûler le sceau « Bayonne » au fer rouge sur les jambons qui ont franchi les différentes étapes de fabrication.

Le sel de Salies

Présent naturellement sous les Pyrénées depuis des millions d’années, le Sel de Salies-de-Béarn est protégé en profondeur dans des eaux dix fois plus salées que l’eau de mer. Les Salines de Salies-de-Béarn fournissent le Gros Sel pour la Salaison du Jambon de Bayonne.

La Consortium du jambon de Bayonne

Le Consortium du jambon de Bayonne est l’organisme de Défense et de Promotion du jambon de Bayonne Il représente l'ensemble des acteurs de la filière Jambon de Bayonne : éleveurs de porcs, fabricants d'aliments, abatteurs - découpeurs et ateliers de transformation. Grâce à son histoire et à un savoir-faire ancestral des salaisonniers, le Jambon de Bayonne a obtenu en 1998 une Indication Géographique Protégée qui garantit son origine et le respect d’un cahier des charges très strict.