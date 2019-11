Jus de fruits, légumineuses en version bio à l'EARL de Métou à Sainte Juliette dans le Tarn et Garonne

Dans le famille Gibert, on cultive la terre depuis 9 générations, dans le Tarn et Garonne, à Sainte Juliette.

Sainte-Juliette, France

Etape dans le Tarn et Garonne, (près de la cité médiévale de Lauzerte) à Sainte Juliette. Nous sommes sur l’exploitation agricole bio de Claude Gibert et son fils Jean-Baptiste ; c’est l’EARL de Métou. Des fruits, des légumes, des céréales, du raisin ! Un passage de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture bio. Une exploitation qui appartient à la même famille depuis 200 ans ! La ferme et l'entreprise familiale des Gibert dans le Tarn et Garonne, c’est une histoire de doutes, de remise en question, de courage et de changement aussi. Dans un premier temps, nous sommes avec Jean-Baptiste Gibert devant le pressoir, pour parler jus de fruits.

Jean Baptiste Gibert pour l'EARL de Métou à Sainte Juliette dans le Tarn et Garonne Copier

Tous les déchets de pressage sont ensuite compostés. Ce compost retourne ensuite à la terre sur laquelle pousse les céréales; les légumineuses mais aussi l’ail , les oignons et la vigne.

Embouteillage à l'EARL de Métou à Sainte Juliette dans le Tarn et Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Une histoire familiale dans laquelle, il a fallu du courage et une sacrée remise en question pour que l’exploitation agricole continue à exister. C'est la ferme et l' entreprise familiale EARL de Métou,dans le Tarn et Garonne à Sainte Juliette. Légumineuses, céréales et production de jus de fruits pour la famille Gibert. Sur chaque étiquette de chaque bouteille de jus de fruit bio, il y a le nom “Gibert” inscrit, et les prénoms du père et du fils.

Changement de cap, transmission et respect de la nature pour Claude et Jean-Baptiste Gibert à Sainte Juliette Copier