Justine de Top Chef nous dit tout sur le batch cooking

Le batch cooking est une astuce qui doit nous permettre de manger mieux et de passer moins de temps en cuisine. On décrypte cette nouvelle tendance.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec décrypte la nouvelle tendance de la cuisine familiale : le batch cooking. Justine Piluso, la candidate de Top Chef, est justement à la tête de l'émission Batch Cooking, tous les dimanches à 10h30 sur Teva. Elle nous dit tout de cette nouvelle tendance.

Le batch cooking, qu'est-ce que c'est ?

La traduction de l'anglicisme batch cooking n'est pas très heureuse puisque ce serait "cuisiner en lot". Derrière cette appellation se cache en fait l'idée d'optimiser son temps en cuisine en préparant plusieurs repas en même temps. En résumé, on imagine ses menus à l'avance, on fait les courses une fois pour toute, on cuisine ses repas de la semaine et on les conserve dans des boîtes.

À la rédaction de France Bleu, certain·e·s sont déjà très adeptes de cette méthode.

Pour Justine Piluso, les bienfaits de cette méthode sont nombreux. En ayant préparé ses repas à l'avance, on s'évite l'angoisse de devoir trouver le menu du soir, on ne fait plus la vaisselle chaque jour et on peut profiter d'un peu plus de temps libre en fin de journée. On gagne également du temps au moment des courses nous rappelle l'ex candidate de Top Chef car on fait nos achats en sachant ce qu'on veut, on n'a plus à errer dans les rayons à la recherche d'une bonne idée.

Retrouvez les idées recettes de Justine Piluso au micro de Sidonie Bonnec.

Quels ustensiles pour se lancer ?

Justine Piluso nous aide à faire la liste des ustensiles nécessaires pour se lancer dans le batch cooking. Au-delà des casseroles et poêles habituelles, la cheffe nous invite à nous doter d'au moins deux couteaux bien aiguisés et d'une planche à découper.

Quand je vois mes copines qui découpent sur des assiettes, ça ne va pas du tout !

Evidemment, il faut se munir de suffisamment de récipients en verre, ou au moins des récipients transparents, pour stocker nos préparations et pour pouvoir repérer d'un seul coup d'œil les différents plats dans le frigo.

Enfin, l'accessoire indispensable d'après la cheffe est une petite râpe car, comme elle le dit, "quand on râpe les choses, on a beaucoup de saveurs, ça explose dans les plats".