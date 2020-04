Käseküeche ou la tarte au fromage blanc

la recette est vraiment simplissime.

On va tout d'abord préchauffez le four à 180°C, soit thermostat 7 et on va clarifier 4 oeufs, c'est à dire séparer le blanc du jaune.

On prend 800 g de fromage blanc non battu pour que la tarte se tienne mieux, qu'on mélange avec 150 g de sucre semoule, on va rajouter 4 jaunes d'oeufs, 30 g de fécule et le zeste d'un citron.

Avec les 4 blancs d'oeufs on va les monter en neige assez ferme et on les incorpore délicatement à la préparation du fromage blanc. Cette étape est importante et il ne faut pas remuer trop fort au risque de briser les oeufs en neige

Prenez un moule rond à charnière de 26 cm de diamètre et 5 cm de haut et garnissez-le avec une pâte brisée, à faire soi même où à acheter.

N'oubliez pas de piquer le fond de tarte pour quelle ne gonfle pas

Versez la garniture et enfournez pour 50 minutes en surveillant bien la cuisson.

A la sortie du four, retournez la tarte sur une grille et laissez la refroidir complètement à l'envers pour ne pas qu'elle s'affaisse.

Cette tarte au fromage blanc est à déguster avec un coulis de fruits rouge, fait avec des cerises par exemple c'est la saison.