Kintzheim : au cœur de la production des nouilles boulangères Brunstein

Après son père, son grand-père et arrière grand père, Elise Brunstein s'occupe de la production des nouilles boulangères. Elle nous a ouvert les portes de l'entreprise familiale.

C'est à la frontière entre le bas et le haut-rhin que se trouve la petite ville de Kintzheim. À quelques kilomètres de Sélestat, la famille Brunstein a créé en 1905 sa production de nouilles. À notre arrivée, c'est Christian, le père qui nous ouvre la porte. Occupé par sa boulangerie, il nous laisse monter à l'étage pour découvrir la production en compagnie d'Elise. C'est elle, 23 ans, qui s'occupe désormais de l'entreprise, accompagnée ce matin-là par son grand-père, Raymond.

City Baladeur - Les nouilles boulangères Brunstein Copier

La recette n'a pas changée et la tradition familiale continue, mais Elise Brustein apporte un vent de fraicheur avec ces nouvelles idées. Au programme, nouilles à l’ail des ours frais pendant la période, et aux cèpes à l’automne.

Le Laminoir est présent dans la production depuis les années 1950, d'occasion nous confie Raymond et toujours en service.

