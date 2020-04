Knepfles à l'ail des ours.

Les knepfles, ce sont nos gnocchis alsaciens mais on les retrouve aussi en Lorraine, en Moselle, en suisse, en Autriche et même jusqu'en Slovaquie. Les knepfles peuvent accompagner une viande mais aussi être déguster en plat unique.

Alors pour les réaliser, c'est simplissime, c'est pour 4 personnes, on mélange dans un saladier 350 g de farine, 3 oeufs, 350 g de fromage blanc, 30 g d'ail des ours, mais si vous n'en avez pas vous pouvez le remplacer par du romarin ou de l’oseille,nous sommes également en pleine saison, du sel et du poivre.

On travaille à la spatule jusqu’à l'obtention d’une masse bien homogène. On fait chauffer 5 litres d'eau dans une grande casserole en y mettant une poignée de gros sel et un peu d'huile. On attend que l'eau soit frémissante pour pocher les knepfles en faisant des petites quenelles à l’aide d’une cuillère

Dès que les knepfles remontent à la surface, on les récupère tout de suite avec une passoire et on les plonge dans de l'eau glacée afin d'arrêter la cuisson

On fait fondre un peu de beurre dans une poêle et on fait colorer 1 oignon rouge coupé en fins quartiers, puis on rajoute les knefples et on remue bien jusqu'à obtenir une petite coloration dorée

On utilise de jolies assiettes creuses dans lesquelles, on dresse les knepfles avec quelques herbes du jardin selon la saison ciboulette ou encore persil, on rajoute des lanières de jambon fumée et on déguste avec une salade de mâche ou de batavia, un repas idéal pour un déjeuner ou un dîner en famille.