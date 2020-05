L'actu d'AGRI WEB TV et le portrait de l'éleveur périgourdin Christophe Roux

Le salon de l'agriculture 100% web, c'est en ce moment avec des débats, ce mardi 19 mai, un accent sur Le bien-être animal. Une des préoccupations montantes de la société, alimentées par les mouvements végans, spécistes et autres opposants à la consommation de viande et donc à l’élevage. L’objectif de l’échange est, à partir des interrogations posées par la relation homme animal dans le cadre de l’élevage, d’illustrer l’attention portée à l’animal dans les systèmes actuels notamment par le témoignage d’un éleveur. Par ailleurs, il permettra de valoriser tous les apports collectifs de l’élevage à la société au niveau des paysages, des territoires, des consommateurs... Tous les moments sont retransmis sur www.agriweb.tv et sur les réseaux sociaux. Julien Toueille directeur adjoint de la communication de l'agence de l'alimentation en Nouvelle Aquitaine, met l'accent sur ce désir de manger sainement en harmonie avec les producteurs et éleveurs de nos régions.

Julien Toueille de L'agence de l'alimentation en Nouvelle Aquitaine Copier

Nous profitons de cet événement pour vous présenter un éleveur Christophe Roux, à Razac d'Eymet.

Christophe Roux éleveur caprins et ovins à Razac d'Eymet - Christophe Roux

Christophe Roux élève des chèvres " les folies chevrières " dans le secteur d'Eymet en Dordogne, pendant le confinement il a mis en place un drive pour vendre ses fromages de chèvre, cette nouvelle façon de consommer séduit les périgourdins, cette adaptation pendant la crise sanitaire, change les habitudes de consommation et donne aussi à ce producteur de cabécou, l'envie de continuer à vendre ses fromages de cette façon, pour être plus prés des acheteurs . Christophe Roux fabrique des fromages, mais aussi du lait cru vendu à la ferme, des yaourts...