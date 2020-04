L'agneau de lait des Pyrénées, la star des vacances de Pâques

Au début du mois de mars, au début du confinement, 700 éleveurs se sont unis pour vendre malgré la crise sanitaire de Covid-19, les 40 000 agneaux prévus. Les agneaux de lait ont tous moins de 45 jours, après le délai de 45 jours passé, le produit perd de sa valeur et les éleveurs deviennent perdant sur la vente de leur bétail. L'urgence a été de permettre à tous les éleveurs d'agneaux de lait du Béarn et du Pays Basque de vendre leurs agneaux dans les plus brefs délais. Pour réussir ce pari en un temps record, l'Alliance ovine basco-béarnaise a décidé de lancer un drive sur le sud-ouest du pays. Il est important de savoir que la période de Pâques représente 30% du chiffre d'affaires pour la filière ovine. Chacun a pu et peut jusqu'au 23 avril commander des colis de 6.5kg de viandes contenant : deux épaules, deux gigots et deux carrés de côtes. Chaque pièce est emballée sous vide pour permettre une meilleure congélation des produits. Chaque colis coûte 91€, vous pouvez le commander sur le site : boutique. agneaudelaitdespyrenees.com .L’idée de cette plateforme est de vous proposer de bons produits du terroir même pendant cette période de confinement. Mais aussi vous l’aurez compris aider les agriculteurs pendant cette période de crise et leur assurer leurs revenus. Vous pouvez passer votre commande sur le site internet jusqu’au 23 avril 2020. Les commandes seront à retirer dans l’un des 45 points de livraison visibles sur le site.

L'agneau se décline dans diverses recettes

Monique notre auditrice, et notre chef Layrisse nous présentent des recettes d'agneau Copier

L'agneau est un produit star de ce confinement, il se décline sous diverses formes dans de nombreuses recettes. L'une des recettes d'agneau les plus en vogue : les fameux ris d'agneaux. Pour réussir vos ris d'agneaux de lait caramélisé de Xabi Ibarboure du restaurant "La Table des Frères Ibarboure" à Bidart , il vous faudra : – 2kg de ris d’agneau de lait des Pyrénées, du gros sel, du sel fin, du thym, de l'huile d’olive, 20 grammes de jus d’agneau de lait des Pyrénées, 70 grammes de Xérès (vinaigre de Xérès et de la farine).

Pour réaliser cette recette :