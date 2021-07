L'agneau fait sont chaud !

En Méchoui, en carré, confit, haché, empaqueté, l'agneau se mari très bien avec nos saveurs du sud, il est présent dans chacune de nos régions avec des recettes bien spécifiques, on apprend à le connaitre ensemble sur France Bleu. Il possède dans plusieurs régions une Indication géographique protégée, du limousin, de Lozère ou de Sisteron : une viande incontournable pour nous sudistes, qui aimons les bonnes choses de la vie !

Chroniques méditerranéennes EPISODE 3-1 Copier

Alors si on passe en Corse, on peut pousser un peu plus loin, allons visiter les pays d'en face, direction l'Afrique du Nord où l'agneau se transforme pour devenir brochette , soupe ou encore Navarin. L'agneau nous titille les papilles sur France Bleu.

Chroniques méditerranéennes EPISODE 3-2 LAGNEAU Copier

Maintenant, vous pouvez profiter de l'agneau sous toutes ses coutures. Régalez-vous !