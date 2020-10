L'ail noir, une denrée qui vous veut du bien

Florence Marco, la productrice (à droite) et Betty Julien, amie et commerciale pour le développement d'Elsail.

Non, l'ail noir n'est pas une nouvelle variété, aux côtés de l'ail blanc et de l'ail violet. C'est une transformation, obtenue par cuisson lente, pendant plusieurs dizaines de jours, et enfin par une phase de séchage. C'est un procédé qui nous vient de l'Asie, et qui commence à se propager chez nous depuis plusieurs années. Florence Marco en produit via sa société Elsail, créée en 2018.

Voici l'aspect final de cet étonnant produit. © Radio France - A.W.

Florence Marco, par ailleurs écrivaine, s'est lancée dans la production d'ail noir il y a 4 ans. C'est dans sa cuisine, où elle nous reçoit, qu'elle raconte son histoire d'amour avec ce "super aliment".

La productrice pose avec des têtes d'ail. © Radio France - A.W.

L'ail noir est décliné en plusieurs produits sous la marque Elsail : moutarde à l'ancienne, miel, huiles, poudre, crème, etc. Des préparations que vous pouvez inclure à vos plats, salés comme sucrés, et qui donnent une saveur originale. Cerise sur le gâteau : cela renforce vos défenses immunitaires.

Florence Marco propose différents produits à base d'ail noir. © Radio France - A.W.

L'expérience est curieuse mais agréable : manger une gousse d'aille noir, c'est mélanger des saveurs que l'on n'aurait pas osé marier. La texture fait penser à un fruit confit, et si la présence de l'ail ne fait aucun doute, le goût est une bonne surprise. Le parfum de l'ail est débarrassé de sa puissance.