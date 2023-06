L’algue : l’aliment qui va relever le goût de tous vos plats

Entre 30.000 et 1 million : c’est le nombre d’espèces d’algues connues. De la rouge à la verte en passant par la brune, elles vivent toutes dans des environnements aquatiques, que ce soit dans les eaux douces ou salées, mais aussi terrestres. C’est pour cela que certaines d’entre elles peuvent avoir un goût à la fois sucré et salé.

ⓘ Publicité

La consommation d’algues séduit de plus en plus en Europe, et ce, grâce à la cuisine japonaise et notamment aux sushis, qui sont très appréciés. Ce n’est pas étonnant puisque les algues regorgent de qualités nutritionnelles telles que des minéraux, oligoéléments, vitamines et protéines. Réduites sous forme de paillettes, les algues peuvent aromatiser une salade, des pâtes, du riz, une soupe ou bien même des crudités. Il est aussi possible d’ajouter des algues dans la cuisson des céréales, d'un bouillon ou d'un potage pour relever le goût des plats.

La France produit environ 55.000 tonnes d’algues par an, ce qui représente 14 % de la production européenne, explique Laurent Miclo, enseignant chercheur, spécialiste de l'alimentation. Le spaghetti de mer, la laitue de mer, la dulse, la nori, le wakamé et le kombu sont les principales algues mangées par les Français.

Crues ou cuites, salées comme sucrées, France Bleu vous propose d’ajouter ce véritable exhausteur de goût à plusieurs de vos recettes.

Recette de tartare d’algues bretonnes par Pascal Roy, chef de la cantine bio "Totum" à Nantes. Le plat végétalien et sans gluten.

Recette de rouleau de printemps à la spiruline par Julie Devic, productrice de spiruline à Campagne entre Dax et Mont-de-Marsan. Pour faire le plein de fraîcheur.

Recette de smoothie aux algues par France Bleu. La boisson qui rafraîchit.

À lire aussi Les algues marines : des végétaux marins très anciens aux multiples saveurs et textures

Quelles sont les algues comestibles ?

Quatre principales familles d’algues sont comestibles :

Les algues brunes : haricot de mer, wakamé, kombu, kombu royal, fucus

Les algues vertes : aonori, laitue de mer

Les algues rouges : nori, ogonori, dulse, pioca

Les microalgues : spiruline

Chacune de ses algues a un goût particulier. Ainsi, l’algue dite “Wakamé” a un goût qui se rapproche de celui de l’'huître : iodée et subtile, alors que le kombu royal est légèrement sucré.

Comment récolter des algues soi-même ?

Le littoral français est riche en algues comestibles, mais quelques règles sont à respecter si vous souhaitez cueillir vos algues tout seul.