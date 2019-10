L'Alouette, restaurant à Toulouse

Toulouse, France

Florent, Nicolas, Nicolas (et oui!) et Louis au restaurant l'Alouette à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Plats de bistrots à midi et assiettes à partager le soir au restaurant l'Alouette, à Toulouse, 24 place Victor Hugo. Le gérant, Nicolas Segura fait confiance au chef cuisinier Nicolas Servant. Une histoire d'amitié, de complicité et de gourmandise bien sur! Tous les plats sont faits "maison", avec des produits de saison. Le choix de ces produits est sans concession: la qualité encore et toujours. Et cette qualité, Nicolas Servant la trouve, juste en face du restaurant, sur le marché Victor Hugo. On s'apprête à faire les courses

Le choix des produits pour Nicolas Servant cuisinier du restaurant l'Alouette à Toulouse Copier

Le cuisinier Nicolas Servant -restaurant l' Alouette- sur le marché Victor Hugo-loge de la marée toulousaine © Radio France - Emmanuelle Wiener

Marché Victor Hugo-Loge de la boucherie Marty- Leurs viandes à savourer au restaurant l'Alouette à toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le restaurant l'Alouette, quartier Victor Hugo à Toulouse, c'est une équipe soudée (Louis, Florent, et les deux Nicolas) et une cuisine généreuse et sincère pour Nicolas Servant. Il aime imaginer chaque jour ce qu'il va faire des produits qu'ils trouve sur le marché Victor Hugo. Il les travaille ensuite dans la cuisine ouverte sur la salle du restaurant.

Nicolas Servant le cuisinier du restaurant l'Alouette à Toulouse Copier

Nicolas Segura le "patron" du restaurant l'Alouette a choisi Nicolas Servant comme chef cuisinier Quelques unes des raisons qui ont motivé ce choix.

Quand Nicolas Segura parle de son chef cuisinier Nicolas Servant Copier