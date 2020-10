L'association tarnaise Dans la cuisine vous apprend à faire vos conserves maison

Réapprendre les gestes d'antan, la cuisine de nos grands-mères, voilà l'objectif de l'association Dans la cuisine, basée à Fayssac dans le Tarn. Concrètement, par le biais d'ateliers pratiques, vous apprenez à transformer, cuisiner et conserver des produits bio locaux.

Ce samedi matin de début d'automne, ils sont une petite dizaine dans la vaste cuisine spécialement aménagée par Pascal et Marylène. C'est un local associatif d'un genre un peu particulier, avec un grand îlot central pour faire à manger à plusieurs. L'atelier du jour, c'est canard : comment le découper, le préparer, le conserver pour en avoir à la maison et en sortir de temps en temps. C'est la démarche de l'association Dans la cuisine : apprendre à préparer son alimentation et gérer les ressources de saison.

Pascal Crépin explique à ses élèves du jour - et amis - comment découper une carcasse de canard. Copier

Préparation des aiguillette, magrets, cuisses avant cuisson. © Radio France - A.W.

La démarche de Pascal et Marylène, qui font vivre Dans la cuisine, dépasse la transmission du savoir-faire. L'idée c'est de réfléchir différemment à la manière dont on mange, ce qu'ils appellent le bon sens alimentaire. Il s'agit de ne manger que des produits de saison, cultivés ou élevés sans produits chimiques, d'éviter le plastique, de limiter les déchets. Une façon de procéder qui ne coûte pas forcément très cher si l'on si prend bien.

Une bonne alimentation, c'est le meilleur médicament. Cette réflexion héritée d'Hippocrate est un des mantras de Pascal et Marylène. Copier

Deux participantes à l'atelier préparent les cous farcis. © Radio France - A.W.

Germain, également participant à l'atelier canard, paraît assez confiant dans le déroulement de la cuisson. © Radio France - A.W.

L'idée de lancer ces ateliers de cuisine est venue à Pascal quand il a rencontré la famille de Marylène, sa compagne. Chaque année, la grand-mère réunit ses enfants et petits-enfants pour préparer des conserves pour l'hiver. Pour Pascal, originaire du Nord de la France, ce fut un déclic et un coup de foudre.

Marylène nous raconte cette belle histoire de famille. Copier

Marylène et Pascal, la présidente et l'animateur de l'association Dans la cuisine. Ils proposent des ateliers chez eux, dans une cuisine spécialement aménagée. © Radio France - A.W.

Pascal propose des ateliers pour préparer tous types de produits, viande avec du cochon ou du canard, mais aussi transformation et conservation de légumes. Vous pouvez venir avec vos propres denrées, ou demander à Pascal de s'en charger : il a tout un réseau de producteurs locaux qui travaillent en bio. Les ateliers sont modulables selon vos demandes.

Marie, participante de l'atelier canard, est aussi une amie du couple formé par Pascal et Marylène. Copier

L'association Dans la cuisine cherche aussi à créer du lien social, avec les participants aux ateliers, et aussi en proposant des rencontres avec des producteurs.

Bernard Plageoles, représentant atypique du vignoble de Gaillac, est venu faire goûter son vin nature. Alexandre Marty propose une dégustation de charcuterie à base de porc laineux. Copier

La famille Plageoles est réputée pour son travail de vinification en bio, biodynamie et nature. © Radio France - A.W.