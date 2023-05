L’aubépine et les baies pour des recettes goûteuses et colorées

Pour fruiter délicatement nos recettes, l’aubépine et les baies sont les bienvenues ! L’aubépine a un léger goût de pomme, les baies de sureau, de mûre et de myrtille sauvages. Les baies de goji, elles, ont une saveur qui ressemble à celle de la canneberge, du raisin et de la cerise.