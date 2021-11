La tarte Bourdaloue avec Christian Moreau à L'auberge de Saint-Fiel.

La tarte Bourdaloue, appelée aussi tarte Amandine, tient son nom de la rue Bourdaloue, à Paris, où était établi son créateur. Pour réaliser notre pâtisserie il nous faut une belle poire, la Williams est idéale.

Nos poires Williams sont prêtes à rejoindre la pâte brisée © Radio France - Bernard Adam

Choisir de belles poires et les laisser entières dans vos moules à tartelette.

Christian Moreau, prépare avec soin sa pâte d'amandes. © Radio France - Bernard Adam

Pour la crème d'amandes, il nous faut 100g beurre, 100g de poudre d'amandes. On ajoute deux œufs et pour parfumer notre tarte on verse une larme de kirsch ou de rhum et on enfourne à 170 degrés, pendant 35 minutes.

Notre chef n'oublie jamais la touche de rhum, l'élément essentiel à notre recette qui lui apporte la saveur et le goût, signature gourmande de notre pâtisserie. © Radio France - Bernard Adam

Notre tartelette Bourdaloue est cuite, elle peut être accompagnée dans l'assiette d'une crème anglaise.

Notre tarte Bourdaloue est prête à être dégusté © Radio France - Bernard Adam

La recette de la tartelette Bourdaloue :

100 g de sucre roux

100 g d'amandes en poudre

100 g de beurre

Deux œufs

Une grosse poire

Une pâte sablée

Auberge De Saint Fiel 4 place Eglise, Saint Fiel, 23000

05 55 41 83 33

Horaires : Lun - Ven : 07:30 - 20:00

Samedi : 08:30 - 14:00

Dimanche fermé