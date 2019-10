L'Auberge La Ferme de Préville à Boulogne sur Gesse en Haute-Garonne

La Ferme de Préville, 11 route d'Auch à Boulogne sur Gesse en Haute-Garonne. Un cadre bucolique et des produits régionaux mis en valeur par Philippe Périssas et Adrien Périssé: foie gras du Gers, cochon noir gascon, agneau élevé sur la ferme.

Philippe Périssas, Adrien Périssé et au centre Annie Mitault pour Tables et Auberges de France

Boulogne-sur-Gesse, France

En Haute-Garonne, au carrefour du Gers et des Hautes-Pyrénées le restaurant de Philippe Périssas est situé sur la ferme familiale acheté par l'arrière, arrière grand-père de Philippe. Au départ une ferme agricole, qui est devenue il y a 30 ans, une ferme-auberge, puis un restaurant. La Ferme de Préville est référencée comme “Auberge de village” dans le guide gourmand Tables et Auberges de France. Cela signifie que Philippe Périssas le propriétaire des lieux, met en avant beaucoup de produits du terroir. Philippe est donc cuisinier mais aussi éleveur ovin!

Philippe Périssas en plein travail à La Ferme de Préville à Boulogne sur Gesse © Radio France - Emmanuelle Wiener

La ferme de Préville, en Haute Garonne, à Boulogne sur Gesse. Un restaurant tenu par Philippe Périssas et son équipe. Il y a aussi , à différentes reprises dans l’année, La Bodéga de Pépé and Co. Trois fois par an, dans la grange à côté du restaurant, Philippe propose des soirées "tapas, grillades et rock'n roll". Et puis Philippe, a aussi un élevage de moutons.

Philippe Périssas est aussi éleveur © Radio France - Emmanuelle Wiener

Cuisine du terroir dans un charmant cadre champêtre. Au restaurant la Ferme de Préville à Boulogne sur Gesse, Philippe Périssas travaille en duo avec Adrien Périssé. Deux générations différentes et une belle complicité et complémentarité.

Adrien Périssé et Philippe Périssas à la ferme de Préville, en Haute-Garonne à Boulogne sur Gesse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Foie gras poêlé, figues du jardin sur son pain d'épice au miel Lagardo © Radio France - Emmanuelle Wiener