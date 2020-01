Les porcs noirs gascons de Catherine et Pascal Lesage dans le Gers à Castelnau-Barbarens

L'élevage de porcs noirs gascons de Catherine et Pascal dans le Gers

Pascal et Catherine Lesage au lieu-dit La Mousquère à Castelnau-Barbarens dans le Gers

Castelnau-Barbarens, France

Catherine et Pascal Lesage ont un jour quitté la Normandie pour venir s’installer en Occitanie, dans le Gers. Au lieu-dit La Mousquère à Castelnau-Barbarens, ils élèvent des porcs noirs gascons. Un changement de vie pour eux qui ne connaissaient rien à l’élevage. Leurs porcs noirs mangent beaucoup de fruits (pommes, prunes, figues, poires ) issus de la ferme.

Elevage bio de porcs noirs gascons pour Catherine et Pascal Lesage dans le Gers Copier

Il s'appelle Pétanque ! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Sur leur ferme, Catherine et Pascal Lesage élèvent des porcs noirs gascons. Sur place, dans la boutique vous trouvez de la viande fraîche, des salaisons, des pâtés et aussi des produits à base de safran. Catherine et pascal Lesage ont aussi des poules qui donnent des œufs particuliers!!

De jolis œufs à la ferme de La Mousquère Copier

Les jolis œufs ! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un petit élevage de porcs noirs gascons dans le Gers et des éleveurs qui donnent du sens à leur travail. Questions de choix et de convictions pour Catherine et Pascal Lesage. Après Pétanque le mâle reproducteur, Catherine vous dévoile d’autres prénoms de cochons...enfin de cochonnes!!

Catherine et Pascal Lesage et leur changement de vie Copier

Quelques uns des produits gourmands de la ferme La Mousquère à Castelnau-Barbarens © Radio France - Emmanuelle Wiener

La ferme La Mousquère, dans le Gers c'est aussi des produits safranés © Radio France - Emmanuelle Wiener

La boutique de la ferme est ouverte le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h. Vous trouvez aussi les produits safranés à l'Accent Local à Mauvezin.