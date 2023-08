Ce mardi 30 août Didier Peschard ancien chef cuisinier du Relais du Gué de Selle à Mézangers était notre invité. Engagé dans de nombreuses associations il était membre de l’association « Euro-toques » fondée par Paul Bocuse. Il est allé défendre le terroir jusqu’à Bruxelles et Strasbourg.

ⓘ Publicité

« Je n’ai pas autorisé que les Américains mettent le mot « château » sur leurs étiquettes de vin ».

loading

Didier Peschard est l’auteur de deux livres de référence : « du jardin à l’assiette » et du « verger à la table ». Son but est de mettre en valeur les producteurs mayennais et les recettes traditionnelles.

« Un concentré de pomme, de l’eau et du cidre … n’appelons pas ça du cidre ! »

loading

« Il faut initier nos enfants aux produits de proximité [...] Si les cuisines sont assez grandes, emmenons nos enfants faire leur propre dessert en cuisine. »

loading