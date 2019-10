L'épicerie du foirail, dans le Gers, à Miradoux

Une épicerie pour faire ses courses bien sur, mais cette épicerie permet aussi de remettre du lien social dans la commune. Un défi relevé par des habitants de Miradoux et des alentours.

Jessica, Nicolas et Michèle devant l'épicerie du foirail à Miradoux dans le Gers

Miradoux, France

L’épicerie du foirail à Miradoux dans le Gers. Une épicerie de village sauvée par ses habitants. Elle est installée dans l'ancien bureau de poste. Une histoire humaine et un pari réussi pour toutes celles et ceux qui ont lancé le projet en décembre 2018. Nicolas Glévard fait partie de ceux qui étaient là dès le début de l'aventure. Aujourd'hui, certains des clients sont aussi des bénévoles qui s'occupent de cette épicerie associative.

Jessica et Michèle, bénévoles de l'épicerie associative de Miradoux, dans le Gers © Radio France - Emmanuelle Wiener

L'épicerie du Foirail sur la place du village à Miradoux : fruits, légumes, miel, boissons, pains, ce sont les paysans, les éleveurs, les boulangers des alentours qui fournissent la plupart des produits qui sont en rayon. Les clients sont des locaux, mais il y a aussi (notamment et été et au printemps), les pèlerins du chemin du Compostelle. Nicolas Glévard continue à nous raconter l'histoire de cette épicerie associative inaugurée le 13 avril 2019.

Du pain bio et local dans l'épicerie du Foirail, à Miradoux, dans le Gers © Radio France - Emmanuelle Wiener

Produits locaux dans l'épicerie du foirail à Miradoux dans le Gers © Radio France - Emmanuelle Wiener

500 habitants pour la commune de Miradoux dans le Gers. Des miradouziennes et des miradouziens qui peuvent de nouveau faire leur course au village, grâce à l’épicerie associative. L’un des personnages à l’origine de la réouverture de cette épicerie du foirail c’est Nicolas Glévard. Comme tous les autres membres de l’association, il est bénévole. Mais l’un de ses métiers, c’est brasseur et il fait donc partie aussi des producteurs locaux qui proposent leurs produits dans cette épicerie.

