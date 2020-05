L'esturgeon se démocratise pour donner un air festif à nos menus.

L'esturgeon se démocratise depuis quelques années et fait du bien à nos menus, avant de retrouver avec joie nos restaurants préférés, tentons de le cuisiner à la maison avec l'aide de l'exploitant piscicole périgourdin Laurent Sabeau et de deux chefs de Nouvelle Aquitaine.

Avant de vous livrer des recettes que vous n'aurez pas de mal à faire chez vous grâce aux conseils de deux chefs de cuisine, apprenons à mieux connaitre l'esturgeon, ce poisson qui a plus de 300 millions d'années, capable de vivre en eau douce ou en mer. Il possède une nageoire comme le requin caudale asymétrique, oui il est étonnant et fascinant ce poisson! La consommation de sa chair se développe et je ne parle pas de ses œufs.

le caviar © Getty - Yevgen Romanenko

Pour la petite histoire il y a très longtemps ce poisson était vendu par les pêcheurs de Gironde et de Dordogne, ces derniers jetaient les œufs, le fameux caviar. L’Esturgeon sauvage est protégé c’est l’espèce Acipenser baeri, l’Esturgeon sibérien qui a fait l’objet de nombreuses recherches, menées par le CEMAGREF, qui ont permis d’en maîtriser l'élevage et la reproduction. Maintenant que vous en savez plus sur ce poisson extraordinaire, vous pouvez vous rendre dans votre cuisine et suivre les recettes qui raviront votre famille.

Didier Casaguana, chef au Château des Vigiers à Monestier, une étoile au Michelin

ESTURGEON MARINÉ, LÉGUMES DE PRINTEMPS,VINAIGRE DE FRAISES ET BASILIC :

ESTURGEON MARINÉ, LÉGUMES DE PRINTEMPS,VINAIGRE DE FRAISES ET BASILIC Copier

Pour 4 personnes 1 Filet d'esturgeon 4 jeunes navets, 4 jeunes carottes, 1 artichaut, 2 oignons nouveaux, 6 radis roses, 6 fraises, 5 cl de vinaigre de fraises, 5 cl d'huile de noisettes, 1 bouquet de basilic, 10 pousses de moutarde, 10 feuilles de roquette.

Mettre au sel 1h30 le filet d'esturgeon.Le dessaler.Couper en petits dés les jeunes navets,carottes,oignons nouveaux,radis et artichaut. Écosser les petits pois,les blanchir 30 secondes.Trier quelques pousses de moutarde et les feuilles de roquette .Couper le filet d'esturgeon en fines tranches et les faire mariner avec le vinaigre de fraises , l'huile de noisettes et le basilic.Assaisonner tout les légumes, les dresser en fine couche et disposer l'esturgeon sur le dessus avec quelques pousses de salade ,petits pois et dés de fraises.

Didier Casaguana

Le chef David Delieuvin, chef chez Lacoste Traiteur à Bordeaux, ancien de chez Darroze nous propose lui aussi une divine recette.